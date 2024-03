Russia, voto anticipato nell’Artico e nell’estremo Oriente russo

Da venerdì a domenica le presidenziali

Milano, 13 mar. (askanews) – I video diffusi dal Ministero della Difesa russo mostrano i soldati nell’Artico russo, così come i guardiani del faro sulle isole remote dell’Estremo Oriente russo, mentre votano prima delle elezioni presidenziali russe. Da venerdì a domenica in Russia si terranno le elezioni presidenziali che dovrebbero consentire al presidente Vladimir Putin di vincere un nuovo mandato di sei anni, nonostante il tumulto causato dalla campagna russa in Ucraina.