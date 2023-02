Scienza, il generatore di neutroni Enea spegne le prime 30 candeline

Compie 30 anni il generatore di neutroni ENEA “Frascati Neutron Generator” (FNG), uno dei pochi al mondo disponibili per la ricerca sulla fusione e in altri settori applicativi, tra cui aerospazio, automotive, fisica e rivelatori di particelle. Per l’occasione e per tracciare un bilancio delle attivita’ dell’infrastruttura, ENEA organizza il workshop “The role of FNG in fusion and science: perspectives in a legacy”, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, esperti e scienziati provenienti da tutto il mondo (1-2 marzo dalle ore 10, Centro Ricerche ENEA di Frascati, Roma). L’evento sara’ l’occasione per visitare l’impianto ma anche per promuovere FNG tra i giovani ricercatori e avvicinarli a un settore di ricerca in grande crescita. Interamente progettato e realizzato dall’ENEA presso il Centro di Ricerche di Frascati, FNG e’ la piu’ potente sorgente di neutroni da 14 MeV (milioni di elettronvolt) in Europa in grado di produrre neutroni tramite reazioni di fusione deuterio-trizio, con intensita’ fino a 100 miliardi di neutroni al secondo, una delle piu’ intense al mondo. Con ben 13 esperimenti su componenti di ITER, il grande reattore a fusione che dovra’ dimostrare la fattibilita’ della produzione di energia da fusione, e di DEMO, la centrale dimostrativa che immettera’ in rete l’energia elettrica prodotta dalla fusione, FNG fornisce a tutt’oggi un contributo fondamentale nella roadmap per dimostrare la fattibilita’ scientifica e tecnologica di riprodurre sulla Terra la reazione che alimenta il Sole e le stelle e di ottenere un’energia sicura, illimitata e rispettosa dell’ambiente.