Scienza, tutto pronto per il Darwin Day: giovedì appuntamento a Napoli

Ciaspolate sulla neve, escursioni in mezzo alla natura, ma anche spettacoli teatrali, incontri con esperti e attività ludiche nei musei: così l’Italia si prepara a festeggiare il Darwin Day 2018, la giornata internazionale che celebra il ‘papà’ della teoria dell’evoluzione nel giorno del suo compleanno, il 12 febbraio. Fitto il calendario delle iniziative, anche all’aria aperta, come l’escursione nel Parco Naturale del Beigua, in Liguria, che domenica guiderà i visitatori all’osservazione degli uccelli. Lunedì celebrazioni sulla neve ad Asiago (Vicenza), con una ciaspolata gratuita nei boschi dell’altopiano, mentre conferenze più tradizionali si terranno all’Università di Firenze, Cagliari e alla Sapienza di Roma. A Milano appuntamento al Museo di Storia Naturale per l’iniziativa ‘Buon compleanno Charles. Immagini e parole per festeggiare Darwin’, con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Al Museo di Scienze Naturali di Torino, il 14 febbraio, letture, musica e video in difesa della biodioversità. A Napoli, invece, la scienza andrà in scena il 15 febbraio, con gli esperti della Società dei Naturalisti (ore 10, via Mezzocannone 8) che interpreteranno i personaggi storici coinvolti nella genesi e nello sviluppo del pensiero darwiniano. Il 16 febbraio a Venezia giornata studio ‘L’uomo sta creando l’uomo. Le nuove frontiere per modificare il genoma’, mentre al planetario di Palermo il 18 febbraio sarà ‘Darwin Family Day’, con tavole rotonde e laboratori didattici.