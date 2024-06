Sef Consulting entra a far parte della rete dei Soci di Apre

SEF Consulting, società di consulenza guidata dal founder Errico Formichella, entra a far parte, in qualità di nuovo socio della rete APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, prima e unica realtà nel suo genere in Italia, con l’obiettivo di sostenere e agevolare la partecipazione italiana ai Programmi per il finanziamento di ricerca e innovazione dell’Unione europea, attraverso servizi di informazione, formazione e assistenza. APRE attualmente conta 160 soci, tra i principali attori nel panorama nazionale nel segmento della Ricerca e Innovazione tra enti pubblici o privati che condividono la missione dell’Agenzia, provenienti da settori diversi, ovvero: Enti di Ricerca pubblici e privati, Università, Parchi scientifici, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni di Categoria, Organismi del Sistema Camerale, Finanza, Distretti Tecnologici e Imprese.

L’ingresso di SEF Consulting in APRE rappresenta un grande riconoscimento per la società di consulenza aziendale sannita/campana che compie un ulteriore importante passo nel proprio percorso di crescita. SEF Consulting potrà mettere a disposizione dei propri clienti l’ampia rete di contatti e l’esperienza di APRE nel settore della Ricerca e Innovazione scientifica. Dall’altro, APRE potrà beneficiare della comprovata esperienza di SEF Consulting nella consulenza alle aziende, in particolare nell’affiancamento in tutte le fasi dell’euro-progettazione ai beneficiari finali del finanziamento europeo.

“Siamo onorati e entusiasti di entrare a far parte di APRE come soci. – Ha commentato Errico Formichella, CEO di SEF Consulting – Riteniamo che questa sia una partnership strategica che ci consentirà di offrire ai nostri clienti un servizio ancora più completo e di qualità. Insieme ad APRE, potremo aiutare le aziende a cogliere le migliori opportunità di crescita e sviluppo grazie alle tante opportunità che l’Europa offre”.

L’ingresso di SEF Consulting in APRE è stato formalizzato nei giorni scorsi nella sede di APRE a Roma e i rappresentanti della società di consulenza hanno anche partecipato per la prima volta all’assemblea plenaria per la rendicontazione del bilancio annuale dell’Agenzia.

www.sefconsulting.eu con sedi operative a Telese Terme (Benevento), Nola, Napoli e adesso anche a Bruxelles, proprio in virtù della nuova partnership con APRE, è una società di consulenza che può contare su un team di professionisti esperti e qualificati che consente di offrire una vasta gamma di servizi alle aziende, tra cui: matching e assistenza completa nel campo della finanza agevolata regionale, nazionale e europea, consulenza strategica, internazionalizzazione, management, transizione 4.0 e 5.0, valutazioni ESG.