Stellantis, Ficili “soddisfiamo ogni esigenza”

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis, in una nota, commenta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Governativo sugli incentivi. La gamma dei veicoli a basse emissioni dei marchi del Gruppo Stellantis beneficia di incentivi governativi che assicurano sino a 5.000 euro di vantaggi per i mezzi totalmente elettrici e in caso di rottamazione per tutti i clienti privati e le compagnie di car sharing. L’eventuale veicolo da rottamare deve riportare una classe ecologica inferiore a Euro 5 e non è richiesta un’anzianità minima, ma il veicolo deve appartenere alla stessa categoria e avere un periodo di detenzione di almeno 12 mesi. Per i veicoli commerciali leggeri 100% elettrici, la gamma Stellantis beneficia di 6.000 euro in caso di rottamazione. Significativi benefici sono previsti anche per le vetture ibride e a bassi livelli di emissioni di CO2. punta in Italia su una strategia commerciale totalmente incentrata sull’elettrificazione e le vendite online e, con la sua ampia gamma di veicoli a basse emissioni che usufruiranno dei nuovi incentivi governativi a cui si sommeranno specifiche offerte dei Brand del Gruppo, potrà rafforzare ulteriormente il suo cammino, nell’ambito del piano strategico a lungo termine “Dare Forward 2030”, verso le zero emissioni previste entro il 2038.

“Come leader di mercato è nostra responsabilità accompagnare gli italiani nella transizione verso la mobilità elettrificata” afferma Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia. “La gamma completa di veicoli a basse emissioni, dai più competitivi e accessibili a quelli più esclusivi con alte prestazioni presenti nella nostra vasta offerta di modelli, dotati delle tecnologie più recenti nella riduzione delle emissioni di CO2, ci permetteranno di rispondere alle più variegate esigenze del cliente”. Un esempio di successo significativo sulle vendite online abbinate agli incentivi è la Citroen AMI, veicolo unico, originale e anticonformista di micro-mobilità 100% elettrica, che avrà un prezzo di 5.110 euro con incentivo rottamazione. Ma su tutti i siti dei Brand di Stellantis il cliente può configurare e ordinare vetture e veicoli commerciali in maniera semplice e sicura e recarsi presso tutta la rete di concessionari Stellantis in Italia. Alfa Romeo Tonale, primo C-SUV elettrificato del marchio, è il modello che segna la metamorfosi del brand, ed è disponibile a partire da 249 euro al mese con 1 anno di estensione di garanzia incluso nella rata. Nella Fascia 3 (CO2 da 61 a 135 g/km) rientrano la maggior parte dei modelli Citroèn con motorizzazioni termiche a basse emissioni. DS Automobiles ha una strategia di elettrificazione con l’obiettivo di lanciare dal 2024 solo modelli 100% elettrici.

Per Fiat, ad esempio, c’è la nuova 500 da 199 euro al mese con un anticipo di 2.850 euro e dopo 12 mesi è possibile scegliere se tenerla o sostituirla con una nuova FIAT e inoltre, grazie a MyFiat On-Demand si potrà noleggiare a scelta un’auto della gamma FIAT per 24 giorni. Gli incentivi statali consentono di scegliere Jeep Renegade e Jeep Compass con eccezionali vantaggi. Grazie alle sue motorizzazioni ecologiche, il nuovo 1.0 FireFly 70 CV Hybrid e la versione GPL / benzina 1.2 69 CV, l’intera gamma di Lancia Ypsilon rientra negli incentivi per la fascia 3 (CO2 da 61 a 135 g/km). La gamma di modelli elettrificati del brand del fulmine, che ha già dichiarato di offrire dal 2028 solo veicoli elettrici, spazia dalla piccola elettrica a batteria, la bestseller Opel Corsa-e, al pionieristico nuovo Opel Mokka-e. Con il 90% dei modelli che offrono una versione elettrificata, Peugeot propone una ampia gamma di modelli dalla 208 alla 508, senza dimenticare i veicoli commerciali e-Partner ed e-Expert.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).