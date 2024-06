Tajani inaugura Casa Azzurri, “qui anche per gli italiani all’estero”

Il ministro degli Esteri a Iserlohn

Roma, 11 giu. (askanews) – Taglio del nastro e un discorso inaugurale per Antonio Tajani, giunto a Iserlohn per inaugurare Casa Azzurri, quartier generale della Nazionale impegnata da sabato agli Europei in Germania.Accanto al ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, il Ct della Nazionale Luciano Spalletti, il capo delegazione Gigi Buffon, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. “Buonasera a tutti, grazie per accoglierci in questo luogo dove tanti potranno venire a sostenere la squadra, anche i cittadini italiani emigrati o che sono nati qui in Germania, che hanno la possibilità di essere orgogliosi di sventolare il tricolore, li ho visti qui fuori in attesa. Per loro che sono abituati a vedere altre squadre, è una sorta di riscoperta della loro identità, vi aspettano con entusiasmo, è un modo anche per sentirsi forte all’estero, per sentirsi italiani”.