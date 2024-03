Tennis, Berrettini vince in rimonta a Phoenix: è ai quarti

Roma, 16 mar. (askanews) – Matteo Berrettini approda ai quarti di finale de torneo Atp Challenger 175 punti in corso a Phoenix, in Arizona. Il tennista romano, tornato in campo dopo i tanti problemi fisici della passata stagione, si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-5, sul francese Cazaux, numero 77 del circuito Atp. Decisivo il break strappato da Berrettini nel terzo set sul punteggio di 5-3 per l’avversario, poi la rimonta fino al 5 pari ed il sorpasso grazie ad un altro game in cui ha strappato il servizio all’avversario. Nei quarti di finale Berrettini, che nel 2019 ha vinto il suo terzo Challenger proprio sui campi di cemento di Phoenix, dovrà vedersela con un altro francese, Atmane.