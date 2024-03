Tennis, Sinner in semifinale a Indian Wells

Roma, 14 mar. (askanews) – Jannik Sinner in semifinale a Indian Wells. L’altoatesino chiude i conti 6-3, 6-3 in meno di un’ora e mezzo di gioco con il ceco Jiri Lehecka, n.32 ATP e 32esima testa di serie, vincitore in gennaio ad Adelaide del suo primo titolo ATP.

Sinner vola così in semifinale a Indian Wells per la seconda volta di fila, vince la 19^ partita consecutiva (la 16^ del 2024) e ora ‘vede’ davvero da vicino il 2° posto del ranking mondiale. Sfiderà sabato il vincente di Alcaraz-Zverev.