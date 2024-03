Usa, la polizia: topi “mangiano marijuana confiscata, sono sballati”

Roma, 14 mar. (askanews) – Nel quartier generale della polizia di New Orleans i topi sono entrati nei depositi dove viene tenuta la marijuana confiscata e “sono sballati”, ha detto il capo della polizia municipale, riportato da Ap e dai media locali. L’edificio è fatiscente, infestato da muffa e scarafaggi, “I topi mangiano la nostra marijuana e sono tutti sballati”, ha affermato la sovrintendente di polizia Anne Kirkpatrick ai membri del consiglio comunale di New Orleans.

Kirkpatrick ha descritto infestazioni di parassiti e il decadimento degli uffici che ospitano la polizia dal 1968, aggiungendo che gli agenti hanno persino trovato escrementi di topo sulle loro scrivanie.

Associated Press precisa che il dipartimento di polizia dopo la notizia non ha subito risposto a una richiesta di ulteriori informazioni su come sia stato scoperto che la marijuana veniva mangiata dai ratti e se il danno abbia conseguenze su qualche caso aperto.