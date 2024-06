Via all’ecoincentivo Kia su tutta la gamma elettrica

MILANO (ITALPRESS) – Per Kia gli ecoincentivi non sono finiti! Sarà, infatti, possibile usufruire dell’ecoincentivo Kia su tutta la gamma elettrica presso la rete di concessionari italiani Kia, coinvolgendo oltre a Niro EV, già inserita tra i modelli che beneficiavano degli ecoincentivi statali, anche EV6 ed EV9, anche senza rottamazione. L’iniziativa della filiale italiana del brand coreano è volta a permettere ai propri clienti di continuare a usufruire di un’agevolazione nell’acquisto di nuove vetture elettriche, nonostante gli incentivi statali di giugno 2024 si siano esauriti a poche ore dall’attivazione. Una scelta in linea con la strategia globale del marchio di diventare leader nella fornitura di soluzioni di mobilità sostenibile e di rendere i modelli elettrici ed elettrificati accessibili a un pubblico sempre più ampio. Su Niro EV il contributo dell’Ecoincentivo Kia ha un valore di 6.000 euro, anche senza rottamazione, ed è applicabile a tutta la gamma Niro EV; si rivolge sia a clienti privati che business. Inoltre, questo contributo è valido anche per Niro PHEV nell’allestimento Business e Style con Eco pack, che rientrava nella fascia 1 degli incentivi statali.

Su EV6 il contributo dell’Ecoincentivo Kia può arrivare fino a 16.000 euro in caso di leasing finanziario K-Lease anche senza rottamazione, e si rivolge sia a clienti privati che business. EV6 è disponibile con K-lease a privato a partire da 259 euro al mese. Sulla EV9, grazie agli Ecoincentivi Kia fino a 8.000 euro in caso di leasing finanziario K-Lease anche senza rottamazione, EV9 è disponibile con K-lease a privato a partire da 699 € al mese. L’iniziativa sarà valida fino al 30 giugno 2024 solo su vetture a stock.

