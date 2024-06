Zelensky: l’Ue pronta a negoziati per l’adesione dell’Ucraina

“Un evento storico”

Milano, 21 giu. (askanews) – “L’Unione europea ha approvato un quadro negoziale per l’Ucraina: per questo abbiamo lottato duramente a vari livelli. E questo quadro determina il formato e la procedura dei negoziati di adesione con il nostro Paese. E la prossima settimana inizieranno effettivamente le trattative. Questi sono eventi davvero storici”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato sui social. La prossima settimana, il 25 giugno, l’Ucraina e l’UE terranno la loro prima conferenza intergovernativa, dando inizio al processo negoziale per l’adesione all’Ue.