Confindustria Benevento, per #IlSanniocheproduce focus su Nashira Hardmetals: organizzazione e professionalità

“Superare sempre le aspettative del cliente, questo il motto di Nashira Hardmetals, l’azienda nata nel 1999 e specializzata nella produzione di componentistica e semilavorati in metallo duro”. Na parla Confindustria Benevento nell’appuntamento con #IlSanniocheproduce. “La forza di Nashira – si legge sulla pagina Facebook della Territoriale – si basa su un’organizzazione flessibile in grado di realizzare sia grandi produzioni standardizzate, come barrette e cilindretti grezzi o rettificati, sia campionature su progetti esclusivi. Nashira deve gran parte del suo successo a Vito Campagnuolo che ha realizzato l’azienda dopo una esperienza trentennale maturata nel settore della metallurgia. Nashira è una realtà leader nel comparto di riferimento per la produzione della componentistica da utensileria. Il team di Nashira sta sviluppando competenza e professionalità in un crescente numero di settori per una clientela sempre più differenziata. Questo traguardo è dovuto anche all’investimento di oltre il 5% annuo del proprio fatturato in formazione e riqualificazione del proprio personale, sforzo che pone Nashira all’avanguardia sia come aggiornamento tecnologico, sia come modello gestionale delle risorse”.