Elezioni, domenica al voto 51 milioni di italiani: i partiti alla prova del nove

Sono quasi 51 milioni gli italiani che il 25 settembre avranno diritto a recarsi alle urne, dei quali 4,7 milioni hanno votato all’estero. Il 51% sono donne, mentre 2,6 milioni di maggiorenni votera’ per la prima volta al Senato. Un appuntamento, quello di domenica, al quale Fratelli d’Italia arriva con i favori del pronostico dopo aver raccolto il 6,4% alle Elezioni europee del 2019 e oltre il 4% alle politiche del 2018.

Nella coalizione di centrodestra, invece, risultati in controtendenza per la Lega e per Forza Italia, chiamati ora alla ‘prova del fuoco’ delle prime Elezioni in autunno della storia repubblicana. Se il partito di Matteo Salvini è volato alle europee con il 34,2%, raddoppiando sostanzialmente i consensi del 2018 (oltre il 17%), il movimento azzurro presieduto da Silvio Berlusconi è crollato dal 14% circa del 2018 all’8,7% dell’anno dopo. Per quanto riguarda i centristi, per Noi con l’Italia di Maurizio Lupi, confluito nel voto di domenica nel ‘cartello’ Noi moderati, insieme a Coraggio Italia, Italia al centro e Udc, c’è da registrare l’1,3% circa delle ultime politiche. Discorso diverso per il M5S. Nel 2018, allora guidati da Luigi Di Maio, i Cinquestelle hanno racimolato oltre il 32% dei voti diventando primo partito, mentre alle europee il Movimento si è attestato al 17%. E ora c’è attesa per conoscere il responso delle urne per i pentastellati, dopo la scissione dei dimaiani e con Giuseppe Conte presidente, in corsa solitaria dopo la rottura con i dem. Nell’orbita del centrosinistra, ancora, il Partito democratico di Enrico Letta dovrà confrontarsi nella tornata di domenica con questi dati: il 19% circa ottenuto dal Pd a guida Matteo Renzi alle politiche del 2018 e il 22,7% alle europee del 2019, con Nicola Zingaretti leader del Nazareno. Ancora, le Elezioni di domenica 25 settembre segneranno il debutto, tra gli altri, per il Terzo polo, costituito da Azione e Italia viva, e per Impegno civico di Di Maio. Intanto, fra gli altri partiti in corsa, +Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova è reduce dal 2,5% circa raggiunto nel 2018 e dal 3,11% delle Elezioni europee di tre anni fa. Articolo Uno di Roberto Speranza, infine, arriva dal 3% circa dal 2018 di Liberi e Uguali, lista elettorale che comprendeva anche Sinistra italiana e Possibile.