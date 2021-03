Pd: stallo dem, forcing su Zingaretti ma ‘Nicola è fermo su decisione’**

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Il week end non ha portato a una soluzione per uscire dal caos dem provocato dalle dimissioni di Nicola Zingaretti. Quello che accadrà all’assemblea nazionale di sabato e domenica è ancora tutto da scrivere. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe ancora in corso un tentativo – da parte delle componenti della maggioranza zingarettiana, Areadem di Franceschini e area Orlando- per convincere l’ex-segretario a tornare sui suoi passi. Un forcing che però non sembra avere molte chance di riuscita.