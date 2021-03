Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo la necessità di lavorare sulla nostra identità e sulla strategia del Pd da qui in avanti. E, in politica, la fisionomia di un partito la si definisce discutendo in maniera vera all’interno di un congresso e coinvolgendo i territori. Negare questa necessità credo sia un errore”. Lo dice in un’intervista ad Affari Italiani il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue.