Roberto Danovaro maggior esperto di mari nel decennio 2010-2020

Il biologo marino Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, e’ il “top scientist” mondiale nella ricerca relativa a mari e oceani nel decennio 2010-2020. Il riconoscimento arriva dalla prestigiosa piattaforma Expertscape che seleziona, verifica e certifica, confrontando tutti i principali prodotti scientifici a livello internazionale, i migliori scienziati e medici mondiali per settore di competenza. L’algoritmo di Expertscape sfrutta numerosi parametri per definire le classifiche, in primis la qualita’ e la quantita’ di ricerche pubblicate e revisionate dalla comunita’ scientifica su diverse tematiche. Dalla classifica relativa al decennio 2010-2020 per l’area “Sea and Ocean Worldwide”, il ricercatore piu’ accreditato per qualita’ e quantita’ di studi risulta essere lo scienziato Roberto Danovaro noto per le sue ricerche su biodiversita’, funzionamento degli ecosistemi marini e impatti dei cambiamenti climatici sugli oceani. Roberto Danovaro e’ stato selezionato dopo un confronto con 87425 scienziati in tutto il mondo per la categoria oceani e mari.