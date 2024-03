Samuele Bersani e Orchestra, già sold out tutte le date teatrali

Roma, 12 mar. (askanews) – Samuele Bersani registra il sold out in tutte le date teatrali del suo nuovo tour con Orchestra. A poco meno di un mese dalla partenza, sono già esauriti tutti i biglietti della parte indoor della sua nuova spettacolare tournée ed ora, a grande richiesta, viene aggiunta una nuova data a luglio a Cernobbio, all’interno del LeSerre Music & Comedy Festival, nel parco della meravigliosa Villa Erba, una delle più importanti ville del lago di Como.

Le suggestive commistioni tra i testi e la musica di Samuele Bersani, e gli archi e gli ottoni dell’Orchestra, continuano a sedurre il pubblico, e dopo l’annuncio di Roma, alle Terme di Caracalla (7 giugno), si inserisce in calendario anche Cernobbio il 28 luglio. Le prevendite per la nuova data si aprono oggi, 12 marzo, dalle ore 18.00 su ticketone.it.

I suoni dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si uniranno e mescoleranno con quelli della band di Bersani e, procedendo insieme, aggiungeranno un nuovo fascino visionario alle già sorprendenti composizioni dell’artista. Le canzoni di 30 anni di carriera prenderanno nuova vita, brani storici verranno destrutturati per essere ricomposti in nuove forme musicali e il risultato è una delle più interessanti contaminazioni tra pop e sinfonico.

Di seguito il calendario in aggiornamento: 28 marzo 2024 DATA ZERO – MANTOVA – Teatro Sociale SOLD OUT 2 aprile 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi SOLD OUT 10 aprile 2024 – TORINO – Teatro Colosseo SOLD OUT 15 aprile 2024 – BOLOGNA – Europauditorium SOLD OUT 17 aprile 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi SOLD OUT 20 aprile 2024 MILANO – Teatro Arcimboldi SOLD OUT 23 aprile 2024 – NAPOLI – Teatro Augusteo SOLD OUT 26 aprile 2024 – BOLOGNA – Europauditorium SOLD OUT 29 aprile 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli SOLD OUT 07 giugno 2024 – ROMA – Terme di Caracalla 28 luglio 2024 – CERNOBBIO (CO) – LeSerre Music & Comedy Festival, Villa Erba NUOVA DATA