Sanità, avanti su tecnologia e ricerca per migliorare qualità di vita

ROMA (ITALPRESS) – Migliorare la qualità di vita dei pazienti. Questo l’obiettivo dell’evento “Tecnologia e ricerca per la sanità del domani” che si è svolto presso la Sala del Refettorio della Camera ed è stato aperto dai saluti istituzionali del Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, del Ministro della Salute Orazio Schillaci e di Annarita Patriarca, Segreteria d’Aula. Il convegno, organizzato con il patrocinio non condizionante di Servier Italia e Roche, articolato in due tavole rotonde, si è concentrato sull’importanza dei test NGS per la diagnosi oncologica precoce e della tecnologia per dispositivi medici per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

