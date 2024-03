Sanità, Pinto “Solo 30% di copertura sui test Ngs”

ROMA (ITALPRESS) – Sui test Ngs “abbiamo il 30% di copertura di quello di cui avremmo bisogno”. Lo ha detto Carmine Pinto, Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, a margine dell’evento – “Tecnologia e ricerca per la sanità del domani”, che si è svolto presso la Sala del Refettorio della Camera. Il convegno, organizzato con il patrocinio non condizionante di Servier Italia e Roche, articolato in due tavole rotonde, si è concentrato sull’importanza dei test NGS per la diagnosi oncologica precoce e della tecnologia per dispositivi medici per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

