Scuola, al Ferraioli studenti a lezione di Covid-19

Il covid-19 sembrerebbe colpire oggi, soprattutto nella sua variante inglese, i giovani. Ed è a loro che si è rivolto dunque l’incontro degli studenti del triennio dell’istituto alberghiero Esposito Ferraioli di Napoli, guidato dalla professoressa Rita Pagano, con gli operatori sanitari di diverse strutture ospedaliere napoletane specializzate, promosso dall’associazione Infermieri Ordine in Evoluzione presieduta da Martina Cuomo che ha moderato gli interventi e dalla Commissione Salute dell’istituto scolastico.

L’iniziativa, rivolta agli studenti del triennio per fare il punto sull’epidemia e sull’importanza dei vaccini, è servita soprattutto ad informare e sensibilizzare i ragazzi sulla necessità di assumere comportamenti responsabili in ogni circostanza e sulla centralità della campagna vaccinale per debellare il virus.

Particolarmente significativi ed apprezzati gli interventi di Massimo Sardo e Maria Grazia Manzo, rispettivamente infettivologo e medico rianimatore dell’Azienda dei Colli, e di Stefania Bonelli e Alessandro Pipolo infermieri del Cotugno e del Fatebenefratelli.

“Mai come in questo momento – afferma la Dirigente Scolastica del Ferraioli, Rita Pagano – è ai giovani che dobbiamo guardare con il massimo dell’attenzione, coinvolgendoli il più possibile in momenti di vera e propria informazione civica, oltre che sanitaria”.

“La soddisfazione più grande – rimarca – è stata il poter constatare lo straordinario interesse per i temi di questo incontro, segno di una consapevolezza e di un senso di responsabilità che, al di l delle difficoltà contingenti, fa ben sperare”.