Sigo, a Napoli il corso sull’ecografia ostetrica

Formare giovani specializzandi e neo-specialisti della ginecologia ed ostetricia, con corsi gratuiti teorico/pratici di alto livello scientifico, è l’obiettivo prioritario dell’Eutylia Academy Young, che ha inaugurato il suo ciclo di incontri, presso la sede di Pozzuoli a Napoli, con “L’ecografia ostetrica”.

In tale ottica ospita uno dei corsi che la SIGO, Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia, nella sua sezione SIGO Young, organizza su tutto il territorio nazionale su varie tematiche, alfine di realizzare una formazione che continui oltre il periodo della specializzazione.

Il corso, organizzato nella splendida location della Eutylia Academy, fa il punto sulle conoscenze che ogni ginecologo deve avere nel campo dell’ecografia ostetrica.

Il corso è tenuto da docenti dei due maggiori Atenei campani, l’Università Federico II e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti dell’AD Eutylia Vito Esposito, il Prof. Antonio Chiàntera, Presidente AOGOI e il Prof. Nicola Colacurci, Presidente SIGO. La giornata scientifica è stata illustrata dai coordinatori scientifici Maddalena Morlando e Gabriele Saccone.

Nel corso della mattinata, durante la quale si sono alternati relatori di grande esperienza e professionalità come Maria Vittoria Locci, Laura Sarno, Giovanni Nazzaro, Maddalena Morlando, Gabriele Saccone, Marco La Verde e Francesco D’Antonio e che, come sempre ha registrato il sold out dei posti disponibili, sono stati affrontati gli elementi di base dell’ecografia ostetrica, dal settaggio delle macchine, fino alle ecografie di secondo e terzo livello. Tutti i giovani partecipanti hanno avuto la possibilità di apprendere i principali segni delle patologie malformative a carico dei vari distretti fetali, compreso il distretto cerebrale e il distretto cardiaco. Un focus è stato dedicato alla fisiologia ed alla patologia connessa alle flussimetrie del distretto materno e del distretto fetale, esame ecografico che serve a controllare la circolazione sanguigna materna e fetale, per valutare il funzionamento della placenta e se la nutrizione e l’assunzione di ossigeno del bambino sono soddisfacenti.

Dopo la parte teorica, i giovani specializzandi in ginecologia ed ostetricia hanno affrontato dei casi clinici ed hanno avuto la possibilità di effettuare delle esercitazioni live sul paziente e scenari contestualizzati, in modo da confrontarsi e mettere in pratica le tematiche affrontate durante la mattinata.

“Con Eutylia Academy Young continueremo ad investire sui giovani specializzandi in ginecologia ed ostetricia, nella loro formazione, nella loro specializzazione e nel continuo aggiornamento professionale, per permettere loro di inserirsi con competenza e sicurezza nello staff che accompagna la donna in tutta la gravidanza e nel periodo post nascita”, ha concluso l’AD Eutylia Vito Esposito.

EuTylia Academy nasce nel luglio 2021, da E.Vitalgroup srl, azienda farmaceutica, con l’obiettivo di offrire a ginecologi ed ostetriche corsi di alta formazione ed aggiornamento professionale, in tema di prevenzione e cura della salute della donna. Questo innovativo progetto è ospitato nella sede dell’azienda a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in una sala congressi dedicata, non esternalizzata, di 130 posti, una particolarità nel mondo farmaceutico. EuTylia si distingue per l’ampia gamma di prodotti studiati e realizzati per la salute della donna, per accompagnarla e sostenerla in tutti i momenti più importanti della sua vita.