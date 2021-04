“Italia Viva fa seguire una proposta di azzeramento della giunta sul modello Draghi, per formare una maggioranza con la presenza della lista Salvini. Si tratta di una proposta irricevibile. La lista Salvini in maggioranza per me è una provocazione”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in conferenza stampa. “Io vado avanti nell’interesse della città, per il bene del programma deciso nel 2017”, ha sottolineato il primo cittadino. vbo/com