Startup, riciclo, rinnovabili e salute: via al “Calling2Scale Bootcamp”

EIT Hub Israel ha aperto le candidature per partecipare al Calling2Scale Bootcamp, un programma di accelerazione per startup europee e israeliane altamente innovative. Il programma prepara strategicamente le startup con innovazioni dirompenti e ne migliora la capacità di entrare ed espandersi in nuovi mercati globali facendo leva sulla sua rete di partner ed esperti internazionali.

In particolare, Calling2Scale copre i seguenti ambiti tecnologici: Waste Management & Recycling, Renewable Energy, Health

Il bootcamp offre supporto all’internazionalizzazione, mentoring, strumenti pratici e occasioni di networking per una durata di 8 settimane dal 21 aprile 2021.

Verranno selezionate 4 startup per ciascuno dei due ambiti Waste Management & Recycling e Renewable Energy, mentre per l’ambito Health verranno selezionate 6 startup. Le imprese partecipanti saranno per il 50% europee e per l’altro 50% israeliane.

È possibile candidarsi entro il 26 marzo 2021.