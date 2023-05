Un manager di lungo corso alla presidenza di Trenitalia. Presidente della Cida, di Federmanager e di 4.manager in collaborazione con Confindustria, docente alla Luiss, autore di saggi specialistici, Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente di Trenitalia dove affianca Luigi Corradi confermato amministratore delegato.

Per il suo nuovo incarico, dove sostituisce l’uscente Michele Pompeo Meta, Cuzzilla dovrà lasciare il posto di consigliere in Ferrovie dello Stato dov’è in arrivo un nuovo consigliere probabilmente indicato da Palazzo Chigi. Cuzzilla è stato indicato da Forza Italia ed è apprezzato da tutte le forse politiche. Cambi di poltrone anchein Rfi (Rete ferroviaria italiana) dove Giampiero Strisciuglio, proveniente da Mercitalia Logistics, è nominato amministratore delegato e Dario Lo Bosco, un tecnico del settore con molti anni di esperienza, assume l’incarico di presidente che aveva già ricoperto negli scorsi anni.