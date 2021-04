Stormtrak e Wolftrak, nuove edizioni limitate Ford Ranger

Ford presenta i nuovi Ranger Stormtrak e Ranger Wolftrak: due versioni in edizione limitata del pluripremiato pick-up dell’Ovale Blu. Il Ranger Stormtrak, un pick-up fuoriclasse che si distingue per lo stile unico, è progettato per clienti “sempre in movimento”, nella vita come nel lavoro, che necessitano di un veicolo in grado di garantire capacità eccellenti e prestazioni elevate. Il Ranger Wolftrak è un pick-up robusto e grintoso, pensato per chi opera su terreni impervi e richiede prestazioni eccezionali su percorsi fuoristrada, senza per questo dover rinunciare a interni confortevoli. “I clienti sono entusiasti dello stile grintoso e delle prestazioni dei nostro pick-up Ranger, quindi, abbiano sviluppato i nuovi modelli in edizione limitata Stormtrak e Wolftrak per potenziare ancora di più questi aspetti” ha dichiarato Hans Schep, Direttore generale della Divisione Veicoli commerciali di Ford Europa.

“La versione Stormtrak combina un design distintivo con dettagli di lusso e funzioni pensate per chi ha uno stile di vita dinamico, mentre la robustezza e la potenza della versione Wolftrak su percorsi fuoristrada consentono ai proprietari di avventurarsi lontano dalle strade battute per svolgere la propria attività o semplicemente per dedicarsi alle proprie passioni” cocnlude Schep.

Le nuove edizioni limitate Ranger Stormtrak e Wolftrak saranno disponibili presso i concessionari europei a partire da ottobre e andranno ad ampliare ulteriormente la gamma del pluripremiato Ranger che annovera tra le sue versioni lo straordinario Ranger Raptor e il recente chassis cab. Ford, inoltre, introduce una nuova copertura avvolgibile elettricamente, disponibile come optional per il Ranger Wildtrak Double Cab e presente di serie sul Ranger Stormtrak.

