Suigo “Inwit investe su connettività e digitalizzazione in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’ascolto del territorio di una città come Palermo per INWIT è fondamentale, abbiamo voluto portare qui il tour che comprendere le esigenze e i bisogni di infrastrutture digitali e dare delle risposte. Abbiamo un piano di investimenti importante, oltre 130 nuove torri di telecomunicazione che porteranno connettività e digitalizzazione attraverso i nostri clienti. Di queste 130, nei prossimi due anni, 40 andranno nelle aree in digital divide, quelle non adeguatamente coperte in 4 e 5G”. Così Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, a margine dell’ottava tappa del TourFOR5G, a Palermo, dal titolo “Le infrastrutture digitali per lo sviluppo del Mezzogiorno”.

xd6/fsc/mrv