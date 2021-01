Sulle orme di Alexandre Dumas

l’Istituto il Nuovo Bianchi ha stilato una convenzione con l’Istituto Français di Napoli per incrementare la conoscenza e la cultura dei suoi alunni.

La convenzione, sia in italiano che in francese, sarà firmata dal Console Generale Francese Laurent Burin des Roziers presso l’Istituto Bianchi, appena sarà possibile incontrarsi hai in presenza. l’Istituto il Nuovo Bianchi ha aderito al concorso “Sulle orme dici Alexandre Dumas” che propone agli alunni in genere di redigere un articolo su un soggetto di attualità alla maniera di Alexander Dumas. Il Concorso è aperto alle scuole secondarie di I grado e II secondo grado, ma l’Istituto il Nuovo Bianchi (Scuola Primaria) parteciperà in via eccezionale con disegni e frasi legati al tema dei romanzi di Dumas.