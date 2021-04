Suzuki, ibrido garantito fino a 10 anni o 250.000 km

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki propone Swace Hybrid e Across Plug-in una nuova iniziativa promozionale, che prevede la possibilità di estendere la garanzia ufficiale sui componenti ibridi, fino a 10 anni o 250.000 km. La promozione è attivabile a pagamento dai clienti a partire dal sesto anno dalla data di prima immatricolazione, oppure al raggiungimento del traguardo dei 100.000 km. I due mezzi offrono una garanzia sul veicolo di 3 anni o di 100.000 km. Inoltre, i componenti del sistema ibrido, ovvero la batteria agli ioni di litio, l’inverter, il converter e le unità di controllo elettronico centrale e della batteria, godono di una copertura di 5 anni/100.000 km. Grazie all’iniziativa di estensione “Garanzia Suzuki Hybrid”, tale copertura sugli elementi che compongono la tecnologia Hybrid potrà essere estesa fino al decimo anno o a una percorrenza di 250.000 km. Questa opportunità è dedicata ai clienti che hanno sempre eseguito la manutenzione periodica in modo puntuale e completo come prescritto dal libretto di uso e manutenzione, e quindi ogni 12 mesi o ogni 15.000 km. Quando si recherà in un’officina Suzuki per fare il tagliando previsto alla fine del quinto anno di vita della vettura o al raggiungimento dei 100.000 km, il cliente di Across Plug-In e di Swace Hybrid, che avrà eseguito precedentemente tutti i tagliandi previsti in modo completo e regolare ed a seguito dell’esito positivo delle opportune verifiche tecniche, potrà estendere la copertura di garanzia sul sistema ibrido per un altro anno o per ulteriori 15.000 km, aggiungendo la cifra di 60 euro (Iva inclusa) a quanto già dovuto per gli interventi d’officina. L’operazione di rinnovo potrà essere ripetuta più volte fino al compimento del decimo anno di età dell’auto o al raggiungimento dei 250.000 km. Ai clienti che avranno eseguito la totalità dei tagliandi presso i propri concessionari o centri di assistenza autorizzati, Suzuki offrirà in omaggio anno dopo anno l’estensione della garanzia, fino ai suddetti limiti di età o di chilometraggio indicati per l’auto.

