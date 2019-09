Svizzera, al via il contest per i “giovani talenti italiani”

Iniziativa rivolta ai giovani italiani in Svizzera dai 18 ai 35 che si sono particolarmente distinti in uno dei seguenti ambiti culturali: musica, poesia/letteratura, scienza e innovazione tecnologica, arti performative/ pittoriche e artigianato. I giovani interessati potranno proporsi per un’esibizione e così farsi conoscere nel contesto locale, tessere reti con altri giovani residenti in Svizzera e condividere i propri talenti e aspirazioni.

Sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 14, nella sede del Consolato d’Italia in Basilea avrà luogo poi l’evento, che vedrà la presentazione delle performance dei giovani talenti selezionati alternarsi a momenti di dibattito sulle principali tematiche legate alla nuova, giovane mobilità italiana. La giornata si concluderà con la “Soireè Conte” a cura della PAUL COUNT JAZZ BAND ed un aperitivo con buffet.

Le candidature potranno essere presentate, tramite il Google form predisposto, entro il 14 settembre.

Per i giovani talenti italiani di età inferiore ai 18 anni è possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail girsvizzera@gmail.com.

L’iniziativa nasce da un’idea del gruppo GIR, Giovani Italiani in Rete, con il sostegno e la collaborazione del Consolato d’Italia a Basilea, del Comites di Basilea e dei Comites di diverse circoscrizioni svizzere. Gode inoltre del patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e dell’Istituto Italiano di Cultura.

