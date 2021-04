Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sono inaccettabili gli attacchi e le azioni dei manifestanti No Tav in Val di Susa, che ieri sono arrivati a bloccare l’autostrada con dei cavi d’acciaio, mettendo in pericolo automobilisti, lavoratori e forze dell’ordine chiamate a limitare la guerriglia che ancora una volta si è voluto provocare. Atti di violenza gravissimi, che non possono trovare giustificazione”. Così Teresa Bellanova di Iv su Fb.