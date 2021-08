In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Nel 2020 peggiorano gli Indicatori di Sviluppo Sostenibile – Europa, Sud più vulnerabile ai cambiamenti climatici – Bankitalia, con lo smart working giù le emissioni – Distributori ricicla-plastica in tutti i supermercati europei.

col/sat/