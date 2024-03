Toyota presenta la GR Yaris MY24 al Rally del Ciocco

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della giornata inaugurale del Rally del Ciocco, Toyota Motor Italia ha presentato importanti novità. Oltre a confermare il programma delle attività sportive 2024 è stata mostrata in anteprima nazionale la nuova GR Yaris MY24 in versione ‘Circuit’ e nella versione speciale ‘Rovanperà ed è stata confermato ufficialmente l’inizio delle vendite.

L’edizione 2024 del Rally Il Ciocco ha rappresentato un momento rilevante per le attività sportive di Toyota in Italia, è stato il rally del debutto della GR Yaris Rally 2 al CIR. Il programma sarà gestito dal Toyota Gazoo Racing Italy – il reparto corse di Toyota Italia, guidato dal Team Principal Tobia Cavallini – che garantirà il supporto operativo nei sette appuntamenti di campionato. Giandomenico Basso, due volte campione europeo e quattro volte campione italiano rally, sarà al volante della vettura con al suo fianco il copilota Lorenzo Granai.

Una sfida che si andrà a snodare sulle strade del Tricolore Rally a partire dal Rally Il Ciocco (15-16 marzo) per poi proseguire con i successivi appuntamenti del Rally Regione Piemonte (12-13 aprile), Targa Florio (10-11 maggio), Rally Due Valli (28-29 giugno), Rally di Roma Capitale (26-28 luglio), Rally 1000 Miglia (13-14 settembre) ed il gran finale al Rallye Sanremo (18-19 ottobre). Le tappe del CIR – ad eccezione del Rally Il Ciocco e della Targa Florio – saranno anche il teatro della quarta edizione della GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca italiano di Toyota che, sposando in pieno la filosofia GAZOO Racing, ha come intento quello di diffondere il più possibile gli sport motoristici, anche a livello locale. Di fondamentale importanza nella scoperta di nuovi talenti della guida, la GR Yaris Rally Cup è dunque pronta a partire nella sua quarta edizione consecutiva, in occasione del Rally Regione Piemonte ad aprile, chiamando i suoi interpreti all’agonismo proposto dalle prove speciali del Campionato Italiano Assoluto Rally.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).