Ucraina-Russia, Londra sanziona figlie di Putin e Lavrov

(Adnkronos) – Il Regno Unito ha deciso di sanzionare due delle figlie di Vladimir Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova e Maria Vladimirovna Vorontsova, per punire lo “stile di vita sontuoso” della cerchia ristretta che ruota attorno al presidente russo. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri britannico. Le misure, che comprendono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, colpiscono anche la figlia del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, Yekaterina Sergeyevna Vinokurova. Le misure, riferisce il Freign Office in una nota, sono state assunte in coordinamento con gli Stati Uniti.