Ue: Sassoli, ‘eurobond diventeranno politica normale’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispetto all’Europa “sta facendo molto bene. Sta tenendo l’Italia dentro una dimensione europeista e soprattutto sta cercando di alzare l’asticella. Abbiamo bisogno di riforme dell’Europa, ha fatto riferimento agli eurobond. Credo che i bond diventeranno una politica normale, perché come la finanziamo la ricerca europea? Come potremmo avere vaccini e brevetti europei se non investendo? E come possiamo investire in un momento in cui tutti i Paesi stanno facendo debito? L’emissione dei bond sono uno strumento”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.