Dopo 35 anni in Parlamento, Umberto Bossi rischia di essere escluso. Candidato nel collegio plurinominale di Varese, potrebbe risultare non eletto per un complicato gioco di resti. “È il famoso ‘flipper, mi sembra strano per i numeri di rappresentanza, ma dobbiamo verificare”, dice contattato telefonicamente dall’Ansa l’onorevole Fabrizio Cecchetti, capogruppo lombardo della Lega. “Di ufficiale non c’è nulla – aggiunge – solo domani sapremo”.