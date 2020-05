UX 300e, prima Lexus elettrica offre 10 anni garanzia batterie

Per l’UX 300e, la sua prima 100% elettrica, Lexus ha sviluppato un sistema di raffreddamento ad aria per le celle della batteria più sicuro e leggero rispetto ai sistemi raffreddati ad acqua. Con l’aria raffreddata che circola all’interno del pacco batteria, è possibile ottenere una prestazione costante della batteria anche ad alta velocità e durante ripetute cariche rapide. Lavorando in sintonia con l’aria condizionata dell’abitacolo, il sistema migliora le prestazioni dell’auto, la durata della batteria e le prestazioni di ricarica.

L’affidabilità è stata di primaria importanza anche nello sviluppo del sistema di riscaldamento della batteria. Gli elementi riscaldanti posizionati sotto ogni modulo riducono al minimo l’impatto del freddo sull’autonomia, garantendo la piena potenza fin dall’inizio. Infine, per una lunga durata senza problemi, il pacco batteria è dotato di guarnizioni in gomma per proteggerlo dall’acqua e dalla polvere.

Come metro della fiducia del brand nella tecnologia dei veicoli completamente elettrici, Lexus offre una garanzia di 10 anni (o 1.000.000 km) su tutti i difetti di funzionamento della batteria principale della UX300e e sul degrado della capacità al di sotto del 70%, a condizione che il proprietario rispetti i regolari controlli previsti dal programma di manutenzione. Oltre alla garanzia sulla batteria, il proprietario dell’UX 300e beneficerà di una garanzia di 3 anni sul veicolo e di una copertura di 5 anni (o 100.000 km) sui difetti di trasmissione.

“La nostra riconosciuta leadership nell’elettrificazione, unita a questo impegno di 10 anni di garanzia, porta un nuovo livello di rassicurazione ai clienti che optano per un BEV in questo segmento” spiega Pascal Ruch, Responsabile Lexus Europe-

Una nuova trasmissione ultracompatta, con un layout a 3 alberi e un meccanismo di riduzione per consentire elevate velocità del motore, offre prestazioni di trasmissione al vertice della categoria e livelli di rumorosità estremamente bassi.

Per una maggiore durata dei componenti e un funzionamento molto lineare, gli ingegneri Lexus hanno introdotto miglioramenti come la lucidatura della superficie dei denti degli ingranaggi, un rivestimento insonorizzato e un sistema di lubrificazione ottimizzato.

Il nuovissimo powertrain di UX 300e comprende un moto-generatore elettrico ad alta potenza da 150 kW (204 CV) che aziona le ruote anteriori. Ciò conferisce all’auto un’accelerazione regolare e istantanea, con una velocità massima di 160 km/h e uno 0-100 km/h in 7,5 secondi. Per essere sicuri che la prima Lexus interamente elettrica abbia la stessa qualità di livello mondiale che è un pilastro di ogni auto Lexus, UX 300e è costruita insieme ai modelli ibridi elettrificati nel premiato stabilimento Lexus di Kyushu, con la produzione supervisionata dai suoi rinomati maestri artigiani ‘Takumi’. Famosa per la sua meticolosa attenzione ai dettagli e per i suoi standard rigorosi, la filosofia Takumi incarna perfettamente l’impegno di Lexus verso la qualità in ogni veicolo che costruisce. UX 300e sarà introdotto in alcuni mercati europei entro la fine dell’anno.

