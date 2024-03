Vasca da bagno su binari Circumvesuviana, presi tre minorenni

Sono stati tre minorenni ad aver abbandonato, sui binari della Circumvesuviana all’altezza del passaggio a livello denominato Crapolla nel comune di Pompei (Napoli), in diverse circostanze, una vasca da bagno, un frigorifero oltre a materiale di risulta e legnami. I tre giovanissimi sono stati sorpresi dalla Polizia ieri sera intorno alle 19 mentre erano intenti a danneggiare gli impianti di sicurezza ferroviaria. Portati nel Commissariato di Pompei, hanno ammesso di essere stati gli artefici dei recenti eventi accaduti sempre sul passaggio a livello Crapolla.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione istituzionale che ha portato all’arresto dei tre irresponsabili che hanno messo a rischio la sicurezza ferroviaria”, dichiara Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce, tra le altre, le linee ferroviarie ex Circumvesuviana. “Irresponsabili o delinquenti? Il fatto che si tratti di tre minorenni – aggiunge De Gregorio – non può farci essere del tutto tranquilli né clementi. Quello che andrà capito è cosa spinge a gesti cosi gravi dei ragazzi. Noia? Follia? O cosa? Mi piacerebbe incontrarli un domani perché anche sul piano umano questa vicenda è veramente inquietante. Azioni scellerate che avrebbero potuto comportare conseguenze gravissime”. De Gregorio sottolinea che “grazie alla stretta collaborazione tra Security Eav e forze dell’ordine è stato possibile porre fine a tali eventi gravissimi” e ringrazia “il prefetto di Napoli, il procuratore di Torre Annunziata e la Polizia di Stato del Commissariato di Pompei per la rapidità di intervento e di risoluzione del problema. Un ringraziamento – conclude – anche al sindaco di Pompei che ci ha supportato in questo momento di difficoltà”.