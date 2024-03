Zambia e Italia, incontro diplomatico e imprenditoriale

L’Africa si avvicina sempre più all’Europa e in particolare all’Italia, come dimostrano gli eventi e gli incontri che si sono tenuti in questo periodo a livello diplomatico, tesi a rafforzare le competenze condivise e i progetti a divenire. Alla Camera di Commercio di Napoli, ad esempio, Martedi 27 Febbraio 2024 è avvenuto l’incontro tra il Consigliere dell’Ambasciata dello Zambia in Italia, e il vicepresidente vicario della Camera di Commercio Fabrizio Luongo nonché presidente di Si Impresa; presente anche il Console Onorario dello Zambia Francesco Cossu. “Sono relazioni interessanti per lo Stato Italiano, soprattutto per la provincia di Napoli , perché lo Zambia vuole rilanciare il turismo con le cascate ‘Vittoria’, con l’esigenza di aggiornare ed investire nei suoi macchinari agricoli e presto verrà realizzata proprio alla Camera di Commercio di Napoli una ‘Country Presentation”. Oltre alle parole di Fabrizio Luongo occorre ricordare che lo Zambia, nonostante le sue modeste dimensioni, sta avendo uno sviluppo crescente che significa opportunità di investimenti e interesse crescente per il made in Italy. Anche la sua stabilità politica ha offerto sicurezza attraverso le sue recenti elezioni e la presenza imprenditoriale italiana è una realtà dalla quale non si può non prescindere. Insomma un ambiente favorevole per le relazioni bilaterali; un forte interesse per le aziende di diritto zambiane di proprietà di connazionali è stato mostrato al fine di creare partnerariati con le imprese italiane e campane in particolare, abili all’investimento territoriale. L’interesse include energie rinnovabili, turismo e agricoltura. Nuove aziende italiane potranno quindi entrare nel mercato locale . “Abbiamo molto da offrire in Zambia e una presentazione al riguardo sarà offerta presto alla Country Presentation, dove ricorderemo come lo Zambia sia la patria delle occasioni proprio grazie alla transazione democratica che il Paese sta vivendo, dopo 7 Presidenti e nessun problema al riguardo. Occorre far capire quanto siano stabili gli investimenti nel nostro Paese “, sono le parole del Consigliere Nchimunya Chisuta. Allevamento e produzione di latte , nonché l’energia rinnovabile, sono i punti cardine dell’opportunità di investimento di cui gode lo Zambia . Nel Paese sono presenti 20 parchi naturali che possono attrarre molti turisti, inoiltre l’esportazione di materie prime e l’importazione di lavorati, anche se la politica governativa attuale richiede il consolidamento dell’industria manifatturiera e trasformativa. Il Prof. Dott. Francesco Cossu è professore straordinario di Diritto commerciale presso l’Università Telematica Pegaso; Console Onorario della Repubblica dello Zambia a Napoli con giurisdizione Campania e Puglia. Dottore commercialista dal 2002 e revisore legale dal 1998, CTU presso il Tribunale di Napoli dal 2004. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Napoli ‘Federico II’ e in Economia e management all’Università di Chieti-Pescara, nonché già ispettore CO.VI.SOC. Giornalista pubblicista è anche Direttore del quotidiano Essere Giovani del Centro Studi Filosofico Samuel Ullman di cui è Presidente l’Ing. Bruno Russo, già Direttore del quotidiano telematico ‘ Il Corriere Blu ‘. Francesco Cossu è autore di libri sulla materia e numerose pubblicazioni in campo tecnico e scientifico sul diritto commerciale e scientifico sul diritto commerciale e tributario. E’ consulente per primarie società industriali, edilizie e commerciali nel settore del diritto societario e diritto tributario ed è esperto di contenzioso tributario, oltre ad essere da non molto Presidente dell’Anti ( Associazione Nazionale Tributaristi Italiani).