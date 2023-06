Banca d’Italia, l’economia campana cresce. Avallone: Bene costruzioni, servizi e occupazione/ VIDEO

“Nel 2022 è proseguita la crescita economica della Campania, che ha riguardato i principali settori regionali, tra cui quello delle costruzioni, in relazione soprattutto al permanere degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie“. Lo ha spiegato in un’intervista a ildenaro.it Marina Avallone, direttore della sede di Napoli della Banca d’Italia, a margine della presentazione alla stampa del Rapporto annuale L’economia della Campania, tenutasi oggi in via Cervantes.

“Il settore dei servizi ha potuto usufruire invece dell’eliminazione delle misure di contenimento per il Covid, con una presenza di turisti consistente e un aumento rispetto al 2021 di circa il 50 per cento. In particolare, il dato dei turisti stranieri è quasi triplicato rispetto all’anno precedente”, ha aggiunto il direttore Avallone.

“Per quanto riguarda il settore della manifattura – ha sottolineato – l’attività economica si è mantenuta sui livelli del 2021. Sono cresciute le esportazioni nei settori più caratterizzanti dell’economia regionale, come quello agroalimentare, la farmaceutica, i trasporti e la lavorazione dei metalli, con un dato maggiore rispetto al resto dell’Italia”.

Per Marina Avallone, infine, “sono confortanti i dati sull’occupazione, aumentata nel 2022 del 3,1 per cento e in misura maggiore rispetto al Mezzogiorno e all’Italia”. “Un’occupazione che è stata trainata dal settore delle costruzioni – ha concluso -, dove c’è stato l’aumento più significativo che ha riguardato gli occupati alle dipendenze e tra questi i contratti a tempo indeterminato“.