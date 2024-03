‘Che Tempo Che Fa’, domani da Fazio anche Angelina Mango

Domenica 17 marzo 2024 sul Nove, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ospiti di questa puntata: Antonio Albanese e Virginia Raffaele, per la prima volta insieme nel nuovo film di Riccardo Milani “Un mondo a parte”, nelle sale dal 28 marzo e che racconta le difficoltà delle scuole italiane di provincia; Angelina Mango, vincitrice del 74° Festival di Sanremo con il brano “La noia” – già disco di Platino con oltre 67 milioni di stream audio-video – con cui sta scalando le classifiche viral inglesi e di 25 Paesi europei, e che a maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia.