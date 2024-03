Gianpaolo Bo nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta

Gianpaolo Bo, 38 anni, sposato e papà di 2 bambine, laureato in Architettura all’ Università della Campania Luigi Vanvitelli, procuratore della Finedile Srl, azienda di seconda generazione che si occupa di costruzioni edili e CMO marketing nell’azienda di famiglia Centro Vendite Esagono Srl, è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta per il prossimo quadriennio 2024-2027.

“Il Gruppo Giovani Imprenditori rappresenta un pilastro vitale per la crescita e lo sviluppo delle imprese emergenti a Caserta e oltre – ha spiegato Gianpaolo Bo -siamo una comunità di menti creative, di innovatori audaci e di leader impegnati nel plasmare il futuro del nostro territorio e oltre. Con una storia di successi e di impegno, abbiamo il potenziale per essere un faro di innovazione e di progresso per tutta la regione. Il neopresidente ha tracciato il percorso che intenderà portare avanti attraverso alcuni passaggi chiave: “Il mio programma si basa su principi di collaborazione, crescita e responsabilità sociale. Voglio lavorare fianco a fianco con ciascuno di voi per potenziare il nostro networking, promuovere la crescita della nostra membership e offrire opportunità concrete di sviluppo personale ed imprenditoriale – inoltre, intendo porre un’attenzione particolare all’adozione di pratiche aziendali etiche e sostenibili, che non solo miglioreranno la nostra reputazione, ma contribuiranno anche a costruire un futuro più equo e sostenibile per tutti”.

Infine Gianpaolo Bo ha sottolineato l’importanza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta: “Con la vostra fiducia e il vostro sostegno, sono certo che possiamo realizzare grandi cose insieme. Sono pronto ad affrontare questa sfida con determinazione, passione e dedizione, e a guidare il GICC verso nuovi orizzonti di successo e realizzazione”. Il nuovo Consiglio direttivo è composto da, Rebecca Costanzo (Geos Environment Srl) Andrea Fiore (3A Srls Emagraphic & Partnes) Paolo Guttoriello (Guttoriello Costruzioni Srl) Vito Mastrominico (Il Notturno di Mastrominico Tiberio & C. Sas); Mario Pagano (di Monaco Serramenti Srl); Luisa Picone (Master Project Srl); Ovalid Saidi (Saidi SRLS) e Bruno Verazzo (Verazzo Geometra Francesco). Nominati anche 4 vice Presidenti: Emanuele Adelini (Alphadelta Srl) Raffaele Chianese (Original Birth Spa) Ludovica Negri (Motocicli Italiani Srl) ed Antonio Zaccariello (Insurance Campania Felix Srl).