Inps, 1,19 mln famiglie con Rdc: solo a Napoli quasi 171mila nuclei

Ad aprile 2022, i nuclei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,19 milioni in totale(quasi 1,09 milioni RdC e 103mila PdC), con 2,65 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 561 euro. Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sul Reddito di cittadinanza sottolineando che nel mese la spesa e’ stata di 668 milioni di euro. La gran parte delle famiglie risiede al Sud e nelle Isole con 783.924 nuclei e 1.851.446 persone coinvolte (590,61 l’importo medio in queste Regioni).

La platea dei percettori di reddito e di pensione di cittadinanza – sottolinea l’Inps – è composta da 2,31 milioni di cittadini italiani, 238mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e quasi 90mila cittadini europei. Per i nuclei con presenza di minori (oltre 392mila, con 1,44 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile e’ di 687 euro, e va da un minimo di 589 euro per i nuclei composti da due persone a 745 euro per quelli composti da cinque persone. I nuclei con presenza di disabili sono quasi 207mila, con oltre 482mila persone coinvolte. L’importo medio e’ di 492 euro, con un minimo di 379 euro per i nuclei composti da una sola persona a 707 euro per quelli composti da cinque persone. La distribuzione per aree geografiche relative vede 450mila beneficiari al Nord (in 231.508 famiglie) , 348mila al Centro (in 175.952 famiglie) e 1,85 milioni nell’area Sud e Isole ( in 783.924 famiglie). Nella sola provincia di Napoli ci sono 170.649 famiglie con il Reddito o la Pensione di cittadinanza per 454.562 persone coinvolte. Nel corso del primo quadrimestre, le revoche hanno riguardato circa quasi 24mila nuclei e le decadenze sono state oltre 158mila.