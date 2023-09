Mondiali di basket, per l’Italia storica qualificazione

Impresa da far storia per l’Italbasket che torna ai quarti di finale dei Mondiali dopo 25 anni. Nel match decisivo a Manila il quintetto di coach Pozzecco non sbaglia piegando Portorico 73-57 in una partita quasi sempre in controllo. Merito anche e soprattutto della prova di forza di Datome e Ricci che nel quarto periodo danno la scossa per l’allungo decisivo. Ora la sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana stabilirà la posizione nel girone con sullo sfondo un possibile incrocio con gli Stati Uniti (come nei quarti del 1998) o la Lituania per giocarsi la semifinale. Un quarto di finale iridato da applausi che mancava all’Italia dal Mondiale 1998, edizione in cui scese in campo anche Gianmarco Pozzecco. Nella sfida a Portorico al Rizal Memorial Coliseum di Manila gli azzurri sono stati sempre avanti per tutta la durata del match tranne un brevissimo momento a metà del terzo periodo.