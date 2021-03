Recovery: M5S, bene Mef su McKinsey ma Parlamento sia centrale’

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Il Mef ha evidenziato in una nota che la società McKinsey, così come altre società di servizi che regolarmente supportano l’amministrazione nell’ambito di contratti attivi da tempo e su diversi progetti in corso, non è coinvolta nella definizione dei progetti del Pnrr. Prendiamo atto ma, come abbiamo sempre sostenuto, sottolineiamo la necessità che il Parlamento e le articolazioni dello Stato siano centrali nella predisposizione del piano”. Lo sottolineano i deputati del Movimento 5 stelle componenti della commissione Affari costituzionali.