“SmartEco”, al via la sfida green e hi-tech per la conservazione del patrimonio culturale

Grazie al contributo dele agli, nasce, progetto che ha l’obiettivo di rivoluzionare il settore dellanegli ambienti museali, attraverso nuove tecnologie. SmartEco consolida la storica collaborazione scientifica tra., azienda milanese leader nel settore della progettazione di vetrine museali ad alta tecnologia e il, attraverso l’Istituto di scienze del patrimonio culturale (Cnr-Ispc), con una nuova sfida.: due ambiti di attività complementari, azioni essenziali per il patrimonio culturale, che necessita di accurate tutele e misure per essere preservato nel tempo e presentato al pubblico nella forma migliore per la sua interpretazione e leggibilità, non solo ai visitatori di oggi ma anche a quelli delle generazioni future. In questo contesto il progetto di ricerca SmartEco ha il proprio focus nelle attività legate alla conservazione preventiva“Studio di materiali e tecnologie finalizzate al miglioramento della conservazione preventiva e alla valorizzazione del patrimonio culturale in ambienti museali” è l’ambito specifico del percorso comune: SmartEco si concentra sull’analisi di materiali di ultima generazione per creare vetrine museali innovative e sostenibili. Uno degli elementi chiave di SmartEco è garantire la sicurezza e la conservazione ottimale degli oggetti esposti nei musei. Attraverso lo studio attento delle emissioni dei materiali delle vetrine e degli allestimenti, SmartEco sarà in grado di proporre soluzioni sostenibili che garantiscanoe, al contempo per l’esposizione degli oggetti del patrimonio, preservandone l’integrità nel lungo periodo. Inoltre, intende implementare sistemi intelligenti per monitorare e controllare costantemente i parametri essenziali per la conservazione degli oggetti esposti. L’attenzione di SmartEco non è rivolta esclusivamente alle vetrine e agli oggetti in esposizione. Il progetto si propone di estendere il monitoraggio a tutto lo spazio espositivo, riconoscendo l’importanza di creare un ambiente ottimale per la conservazione del patrimonio nel suo insieme.