Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Luca Lanzalone godeva di un’alta considerazione all’interno del M5S e fu un buon veicolo per far capire a Beppe Grillo il cambiamento sulla storica posizione del movimento contraria allo Stadio. Alla fine anche Beppe cambiò idea, grazie al nuovo progetto, diverso e sostenibile”. Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi, sentita come testimone in tribunale al processo sul nuovo stadio della Roma.