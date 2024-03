Ucraina, Meloni: la Ue ribadirà sostegno a Kiev

Roma, 19 mar. (askanews) – Il prossimo è “uno degli ultimi consigli della legislatura. Superato lo scoglio della revisione del quadro finanziario pluriennale, saranno affrontati i grandi temi della politica internazionale. In primo luogo l’Ucraina, la risposta europea all’aggressione russa, ribadiremo il nostro sostegno all’ucraina, che ho voluto riaffermare convocando una riunione dei leader del G7 da Kiev”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di Bruxelles.