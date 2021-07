“Acciaio già dentro all’economia circolare”

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “L’acciaio è già dentro all’economia circolare. C’è una serie di processi durante la lavorazione dell’acciaio. Il calore, per esempio, viene recuperato sia per fare energia o per il teleriscaldamento come stiamo facendo noi a Leonato”. Ad affermarlo è Giuseppe Pasini, presidente Feralpi Group, intervenendo al Festival della Green Economy. Nella cornice di Le Village Cà di Parma si parla della via italiana dell’acciaio verde. Un paradosso, forse, ma una realtà che è fiore all’occhiello del nostro paese.