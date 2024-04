Al Salone del Libro di Torino dal 9 al 13 maggio 50 editori campani

La Regione Campania annuncia la partecipazione degli editori campani alla prossima edizione del Salone del Libro di Torino – in programma dal 9 al 13 maggio, negli spazi di Lingotto Fiere – e in autunno alla Frankfurter Buchmesse, due eventi di spicco nel panorama fieristico ed editoriale di rilevanza nazionale e internazionale per la promozione del libro. Il Salone, che giunge quest’anno alla sua XXXVI edizione – la prima con la direzione di Annalena Benini – ospiterà all’interno del padiglione Oval uno stand di circa 300 mq e, al suo interno, un’arena dedicata agli incontri con gli interventi di numerosi ospiti, autori e artisti per promuovere l’editoria e la cultura.

A conferma dell’impegno profuso dalla Regione Campania nelle prime due edizioni di Campania Libri Festival – La fiera dell’editoria a Palazzo Reale di Napoli, prosegue quindi l’attenzione e il sostegno a favore del comparto editoriale regionale con questo nuovo progetto. Ed è proprio la Fondazione Campania dei Festival, già ente promotore di Campania Libri, a cui è stato affidato l’incarico di gestire il tour delle case editrici campane attraverso una manifestazione d’interesse rivolta agli editori locali intenzionati a presenziare all’interno dello stand della Regione.

Cinquanta editori saranno presenti in fiera e agli incontri programmati al Salone del Libro di Torino: ad est dell’equatore, Adriano Gallina Editore, Alessandro Polidoro Editore, Alos Edizioni, Bibliopolis – Edizioni di Filosofia e Scienze, CaffèOrchidea, Chirico Libri Editore, Comicon Edizioni, Coppola Editore, Cuzzolin Editore, de Nicola Editore, D’Amico Editore, Diogene Edizioni, Editrice Domenicana Italiana, Edizioni Eracle, Edizioni Fioranna, Franco Di Mauro Editore, Fw Produzioni, Galzerano Editore, Giannini Editore, Editrice Graus, Grimaldi & C. Editori, Guida Editore, Gutenberg Edizioni, Homoscrivens, Iemme Edizioni, Il Cappellaio Matto, Il Gatto Verde Edizioni, Iod Edizioni, Il Mondo di Suk, Edizioni Il Papavero, Edizioni dell’Ippogrifo, Il Terebinto Edizioni, InKnot Edizioni, Edizioni La Conchiglia, La Scuola di Pitagora, La Valle del Tempo Edizioni, Laveglia & Carlone Editore, Liguori Editore, Paolo Loffredo Editore, Marcus Edizioni, Martin Eden Edizioni, Edizioni Melagrana, NonSoloParole Edizioni, Orthotes Editrice, Edizioni Rainbow, Edizioni Realtà Sannita, Saremo Alberi Editore, Edizioni Spartaco, Turchini Edizioni.

Questa collaborazione con il Salone costituisce un primo fondamentale tassello che segna l’inizio di una nuova avventura per l’editoria e porterà, il prossimo anno a Torino, la Campania ad essere la Regione ospite protagonista del Salone del Libro 2025.

Dal 16 al 20 ottobre 2024 le case editrici parteciperanno alla Buchmesse di Francoforte, il più prestigioso evento editoriale di livello mondiale che permetterà di stringere nuove relazioni per la diffusione strategica dei libri oltre i confini nazionali. Con gli eventi business-to-business, la Frankfurter Buchmesse potenzierà la competitività degli editori campani valorizzandone la produzione attraverso l’allestimento di un catalogo digitale, incontri e promozione del turismo e della cultura campani.