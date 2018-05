Arabia Saudita, architettura islamica: premiata una ricerca siciliana

La ricerca innovativa sull’Architettura islamica condotta da Giovanni Francesco Tuzzolino – docente di Composizione Architettonica e Urbana dell’Università di Palermo – con i suoi allievi ha ricevuto un ulteriore importante riconoscimento internazionale. La Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia ha, infatti, reso noto l’elenco delle migliori tesi di Laurea magistrale e di Dottorato inerenti l’area del Golfo e della Penisola araba, negli ambiti di studio scientifici e umanistici. Tra i sei premi messi a disposizione dal Regno Saudita, – si legge sul sito dell’Università di Palermo – ben tre sono stati assegnati ai giovani laureati del Corso di Laurea in Architettura dell’Università di Palermo che, sotto la guida di Tuzzolino, hanno studiato architetture e spazi per un nuovo modello di sviluppo della città araba contemporanea. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia.